"Small Talk hat so etwas wie eine Brückenfunktion in das eigentliche, tiefere Gespräch", sagt Nuthmann. Er hilft, zu entscheiden, ob man länger miteinander reden will – und ob man überhaupt etwas zum Reden hat.

1 Gemeinsamkeiten suchen

"Man kann sich so ein Gespräch wie eine Zwiebel vorstellen", sagt Nuthmann, "in der äußeren Schale sucht man Themen, die man gemeinsam hat. Hat man die gefunden, arbeitet man sich in die innere Schale vor." Die klassischen Small-Talk-Themen – Bücher, Filme, der letzte Urlaub oder ein Hobby – haben gemeinsam, dass sie eine solche gemeinsame Ebene herstellen.

Mit der alten Freundin auf dem Weihnachtsmarkt dürfte das kein Problem sein. Schließlich kennt ihr euch schon und wisst, dass ihr euch damals immer gegenseitig eure aktuelle Lieblingsband empfohlen habt.