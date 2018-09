Ich wusste zunächst gar nicht, für was ich mich hätte bewerben sollen. Ich wusste nicht, was meine Interessen sind, oder Stärken.

Ich jobbte also in der Kanzlei meiner Mutter, sie ist Steuerberaterin. Irgendwann entschied ich, dass ich dasselbe machen wollte.

Ich war froh über diese Entscheidung. Ich machte eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Die Arbeit ist etwas Grundsolides, ich finde gut, dass ich das damals gemacht habe.

Trotzdem hatte ich bald das Gefühl, in diesem 9-to-5-Job gefangen zu sein. Ich bin ein Wirbelwind, mir fehlte das Kreative. Mir wurde klar, dass ich das nicht bis zur Rente weitermachen kann.

Ich hatte in der Schule zwar nie gute Noten – aber eine Sache mochte ich an der Zeit: die Menschen. Ich war immer schon gut darin, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Das begriff ich aber erst später.

Bei der Arbeit in der Kanzlei stand ich eines Tages mit Kollegen in der Küche, wir philosophierten über die Liebe. Ich steigerte mich in einen Monolog hinein, sagte, dass die Liebe der kleinste gemeinsame Nenner von allen ist. Meine Kollegen sagten damals eher scherzhaft, an mir sei eine gute Standesbeamtin verloren gegangen.