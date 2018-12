* Düsseldorf

Auch in Düsseldorf sind Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien, also alles, was erst ab dem 28. Dezember verkauft werden darf und damit zu den Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 gehört, in der Altstadt verboten. Auch das Mitführen dieser Gegenstände in der Altstadt ist schon eine Ordnungswidrigkeit. Erlaubt ist alles, was auch vor dem 28. Dezember an über Zwölfjährige verkauft werden darf, also Wunderkerzen, Knallerbsen und Goldregen.

Das Verbot gilt hier von 20 Uhr am Silvesterabend bis 20 Uhr am Neujahrstag, allerdings nur auf öffentlichem Gelände. (Westdeutsche Zeitung)

* Dortmund

In Dortmund darf im Gebiet um den Hauptbahnhof und an einigen besonders belebten Plätze in der Innenstadt nicht geböllert werden. Details will die Stadt zwischen den Feiertagen bekanntgeben.