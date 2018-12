Laut Umweltbundesamt zeigen Messungen, dass in Innenstädten in der Stunde nach Mitternacht Extremwerte von mehr als 1000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erreicht werden können. Als Grenzwert in der EU gilt eigentlich ein Tagesdurchschnittswert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.