Ironie ist eine "paradoxe Konstellation, die einem als Spiel einer höheren Macht erscheint" (Duden). Das ausgerechnet an dem Tag, an dem Donald Trump das erste Jahr seiner Präsidentschaft so richtig schön feiern will, Washington lahm gelegt wird, kann man also getrost als ironisch bezeichnen. Der Grund: Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushaltsplan einigen. Auch wenn die "höhere Macht" natürlich höchstens für den Zeitpunkt verantwortlich sein kann. Den Rest haben sich die Politiker also durchaus selbst eingebrockt.

Was ist passiert?