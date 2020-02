Doch das alles bedeutet nicht nur Spaß: Die Ärztekammer Nordrhein teilte nach einer Versammlung in Düsseldorf nun mit, dass das Verbrennen der Wasserpfeifenkohle zu hohen Kohlenmonoxid-Werten in der Raumluft führe – und das ist gesundheitsschädlich (RP Online).



Die Experten forderten deshalb: In die Bars müssten Geräte eingebaut werden, die den Kohlenmonoxid-Wert in der Luft anzeigen und melden, wenn er zu hoch werde. So könnten Vergiftungen verhindert werden.