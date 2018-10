Today

In diesen deutschen Städten sind Wohnungspreise für Studierende am höchsten

Die Mietpreise in ganz Deutschland schnellen in die Höhe – auch in den Studierendenstädten werden WG-Zimmer teurer. Der Studentenwohnpreisindex des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zeigt jetzt, wo die in Wohnungsanzeigen angegebenen Preise besonders hoch sind und wo Studierende noch günstig wohnen können. (SPIEGEL ONLINE)