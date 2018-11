Streaming

Hier kannst du die 1. Folge "The Marvelous Mrs. Maisel" kostenlos sehen

Die Serie von Gilmore-Girls-Erfinderin Amy Sherman-Palladino

Miriam Maisel hat alles, was sich eine Upper-East-Side-Lady in den 1950er Jahren in New York wünscht: Eine riesige Wohnung, zwei gesunde Kinder und teure Designermode. Alles wird finanziert von Ehe- und Businessmann Joel, den Miriam über alles liebt.

Während er den ganzen Tag arbeitet, vermisst sie ihren Körperumfang, geht shoppen oder bezirzt den Rabbi zu Jom Kippur, als Gast der Familie zum Fest zu kommen. Außerdem kocht sie einmal die Woche eine Rinderbrust, mit der sie den Besitzer eines Comedy-Cafés in Downtown Manhattan besticht – denn Joels Leidenschaft ist Stand-Up-Comedy. Leider ist Joel nicht besonders gut und die Gags klaut er auch noch.