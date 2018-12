Um welche Schiffe handelt es sich?

Es geht um die Sea-Watch 3 und das Schiff Professor Albrecht Penck der Organisation Sea-Eye.

Die Retter der Sea-Eye haben am frühen Samstagmorgen 17 Menschen von einem Holzboot vor der libyschen Küste gerettet. Das berichtet Zeit Online. Demnach habe die Rettung in internationalen Gewässern statgefunden. Die libysche Küstenwache habe die Crew laut Sea-Eye aufgefordert, die geretteten Menschen an sie zu übergeben. Das hat die Crew verweigert. In Libyen werden Flüchtende oft in staatliche Gefängnisse gesteckt, es drohen Folter und Vergewaltigungen, die Seenotretter betrachten Tripolis deshalb nicht als sicheren Hafen. Laut Zeit Online hat die Crew das Auswärtige Amt um Hilfe gebeten.