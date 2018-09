Neulich in der Marketing-Abteilung:

"#Scrabble läuft einfach nicht mehr!"

"Werbekampagne?"

"Zu teuer! Lass es uns umbennen. In was total dummes. Dann regen sich alle drüber auf! Das kostet uns fast gar nix!"

"Genial? Aber was ist dumm genug?"

"#BuchstabenYolo!"

"GENIAL!"