"Zukunft CH" ist eine christlich-konservativ geprägte, gemeinnützige Stiftung, die nach eigenen Angaben "besorgt um die Zukunft der Schweiz" ist. Eine ihrer Sorgen scheint zu sein, dass nachwachsende Generationen zu viel Spaß an Sex haben, und darüber wichtigere Dinge (zum Beispiel weitere Schweizerinnen und Schweizer zu zeugen oder die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen) vergessen.

4000 Werbe-Aussendungen an Schulen hat die Stiftung herausgeschickt für ihr neues Lehrbuch. "Powergirls und starke Kerle" heißt es. Und vor allem die Powergirls haben in diesen Lehrmaterialien nicht so viel zu lachen. (Tagesanzeiger)