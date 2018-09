Sweden, average of all pollsters last poll before the election (not including SCB):



S-S&D: 24.4% (-6.6)

SD-EFDD: 19.2% (+6.5)

M-EPP: 17.6% (-5.7)

V-LEFT: 10% (+4.3)

C-ALDE: 8.1% (+2)

L-ALDE: 6% (+0.6)

KD-EPP: 5.9% (+1.3)

MP-G/EFA: 5% (-1.9)



+/- vs. #val2014 pic.twitter.com/mmHWevPPpg