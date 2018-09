In Schweden war Konsens lange eines der wichtigsten politischen Prinzipien. Doch der steht jetzt auf dem Spiel. Bei der Wahl am Sonntag dürften die rechtspopulistischen Schwedendemokraten so gut abschneiden wie noch nie. Doch kaum einer will mit ihnen zusammenarbeiten.

Schon bei den vergangenen beiden Parlamentswahlen schafften es die Schwedendemokraten, ihre Stimmen zu verdoppeln. Sonntag könnte das dritte Mal sein. Mit rund 20 Prozent dürfte die SD dann zweit- oder drittstärkste Partei des Landes werden.

Wie kommt es, dass so viele Schweden ihre Stimme einer Partei mit Nazi-Wurzeln geben? Bento erklärt.