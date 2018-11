Was ist passiert?

Am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd dürfen nur Lkw fahren – und ziemlich viele von denen waren angeblich zu schnell unterwegs. In einer 80er-Zone löste der Blitzer schon bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h aus.

4000 Lkw-Fahrer hat er im Zeitraum von Februar bis Juli 2018 "erwischt". 800 von ihnen haben sogar Punkte in Flensburg bekommen.

Einem Lkw-Fahrer fiel schließlich der Irrtum auf: Er klagte – und bekam recht.

Das Geld bekommt trotzdem niemand zurück: Mit der Zahlung des Bußgeldes habe man den Vorwurf automatisch anerkannt, so die Stadt. (SWR)

Und wie lösen sie das Problem jetzt?

Die Stadt Schwäbisch Gmünd bedauere die zu Unrecht erhobenen Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsübertretung und gibt zu, dass man in der Sache falsch gelegen habe, so ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR.