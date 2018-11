In euren Schufa-Score können verschiedene Informationen einfließen: Wie viele Girokonten und Kreditkarten habt ihr und wie lange schon? Habt ihr schon mal auch nach der zweiten Mahnung eine Rechnung nicht beglichen? Das sind Dinge, auf die man noch einen gewissen Einfluss hat: Wer seine Rechnungen immer pünktlich zahlt und nicht ständig die Bank wechselt, macht einen vertrauenswürdigeren Eindruck.

Aber in eure Bewertung können auch Dinge einfließen, die ihr nicht in der Hand habt: das Alter und das Geschlecht. Ablesen lässt sich das in der recht unübersichtlichen Schufa-Auskunft an den sogenannten "Datenarten". Dort ordnet euch die Schufa in Risikokategorien ein. Ein "++" unter "Länge Kredithistorie" bedeutet zum Beispiel, dass Verbraucher mit vergleichbar langen Geschäftsbeziehungen zu ihren Banken ein sehr unterdurchschnittliches Risiko darstellen.