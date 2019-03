Du hast ein Thema für uns? Perfekt, denn wir arbeiten sehr gerne mit freien Autoren und Fotografen zusammen. Am liebsten haben wir Beiträge, in denen Menschen zwischen 18- und 30-Jahren über ihr Leben und ihre Erlebnisse in Deutschland berichten. Die Themen Gerechtigkeit, Queer und Fühlen liegen uns besonders am Herzen.