Am vergangenen Wochenende wurde "Schlag den Henssler" zum achten Mal ausgestrahlt. 1,10 Millionen Zuschauer schalteten ihre Frensehgeräte ein, das entspricht einem Marktanteil von 5,0 Prozent – ein Rekordtief für die Sendung. Nun hat der TV-Koch die Konsequenzen gezogen und entschieden, dass diese Sendung seine letzte war. Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass es kein Spaziergang werde, die Sendung zu übernehmen, teilte er in einem Statement mit. Seine Begründung für den Ausstieg: