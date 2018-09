Worum geht es in dem aktuellen Fall?

Der türkische Präsident Erdogan ist auf Staatsbesuch in Berlin. Sein Besuch wird von einem Großeinsatz der Polizei begleitet. Zur "Eigensicherung" sollen einige der teilnehmenden Beamten bei diesem Einsatz nicht ihren eigenen, sondern einen Tarnnamen verwenden.

Ein Beamter des Landeskriminalamtes Sachsen wählte dabei einen Namen, der jetzt für Empörung sorgt: den des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt.

Der Mann ist Mitarbeiter des sächsischen Spezialeinsatzkommandos (SEK). Auch ein zweiter SEK-Beamter könnte beteiligt sein. Beide sind am Donnerstagabend in die Dienststelle des LKAs beordert worden, am Großeinsatz in Berlin werden sie nicht mehr teilnehmen.