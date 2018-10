"Wenn ich sage, dass die AfD zur Landtagswahl unser Hauptgegner sein wird, ist doch klar: Der Begriff Gegner steht nicht für eine gemeinsame Basis und für gemeinsame Ziele", sagte Hartmann.

"Es muss darum gehen, die AfD inhaltlich zu stellen. In den letzten Monaten und sogar Jahren ist die AfD dadurch aufgefallen, dass sie provoziert – und über ihre hingehaltenen Stöckchen springen dann ganz viele. Damit ist sie in einer komfortablen Situation: Die AfD muss bisher nichts inhaltlich erklären. Ich möchte gern in eine Situation kommen, in der wir über Themen reden. Dann werden wir sehr schnell feststellen: Es fehlt der AfD an Konzepten."