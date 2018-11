In Sangerhausen in Sachsen-Anhalt sollen zwei pensionierte Polizeibeamte an einem rassistischen Übergriff auf eine Deutsche und ihren Freund aus Gambia beteiligt gewesen sein. Am Rande einer Polizeiparty sollen sie das Paar erst beleidigt, später auch geschlagen haben. Nun ermitteln Beamte gegen ihre Ex-Kollegen.