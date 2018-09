Gerechtigkeit

SPD-Chefin Nahles legt Maaßen und Seehofer den Rücktritt nahe

Die Grünen gehen noch einen Schritt weiter.

Die Kritik an Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen wird immer lauter – doch Maaßen bleibt nach Angaben der "Bild am Sonntag" dabei: Es habe in Chemnitz vor zwei Wochen keine Hetzjagden gegeben, er habe außerdem noch immer Zweifel an der Echtheit des Videos, das rassistische Übergriffe zeigen soll.