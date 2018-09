Auch die deutschen Pilotinnen und Piloten der Billig-Airline Ryanair wollen am Freitag streiken. Das teilte die deutsche Vereinigung Cockpit in einer Pressemitteilung mit.

Die Piloten schließen sich damit den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern des Unternehmens in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden und Belgien an, die einen Streik angekündigt hatten. Am Donnerstag will die Gewerkschaft Verdi verkünden, ob sich auch die deutschen Flugbegleiter dem Streik anschließen.