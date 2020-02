Bis zum frühen Morgen loderten immer wieder Glutnester auf: 500 Rettungskräfte waren bei einem Großbrand im Europapark Rust im Einsatz. Trotzdem hat Deutschlands größter Freizeitpark an diesem Sonntag geöffnet.

Alarm in Deutschlands größtem Freizeitpark: Wegen eines Brands im Europapark Rust mussten am Samstagabend Tausende Besucher in Sicherheit gebracht werden. Trotzdem hat der Park an diesem Sonntag ganz regulär um 9 Uhr geöffnet. Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross könne wie geplant stattfinden, twitterte ein Sprecher des Parks.