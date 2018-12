Russland debattiert über Rap. Wladimir Putin hat vor allem ein Problem mit Texten, die Drogen verherrlichen. Verbote seien aber kontraproduktiv, stattdessen müsse der Kreml die Kontrolle übernehmen.

"Der Pfad zum Niedergang der Nation" ist gepflastert mit harten Beats und noch härteren Reimen, meint Wladimir Putin. Vor allem in drogenverherrlichenden Raptexten sieht Russlands Staatspräsident ein Problem für sein Land. Doch anstatt Rapmusik zu unterdrücken, so Putin, sollte der Kreml Einfluss nehmen. Wenn man den Rap nicht aufhalten könne, müsste man ihn steuern und lenken, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Kulturbeauftragten in St. Petersburg.