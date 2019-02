Ein Besuch bei der anderen Seite: Der Vorsitzende der Wladimirer Regionalversammlung, Wladimir Kisseljow erklärt, Michail habe ja keine Ahnung, was im Land vor sich gegangen sei, als er geboren wurde - eine Anspielung auf die chaotischen Zustände in den Neunzigerjahren. Kisseljow macht dafür Mängel in der Erziehung verantwortlich - in der Schule und in der Familie. Nur: Michail ist ein Einser-Schüler, einer der besten in der Schule Nr. 36. Und er will keine Stabilität um den Preis, dass sein Land korrupt und unfrei ist, wirtschaftlich schlecht da steht.

Solche Kritik ist unerwünscht. Die Staatsmacht versucht deshalb den Spagat: Zum einen demonstriert sie Nähe zur Jugend, kürzlich durfte eine 19-Jährige Videobloggerin in der Staatsduma sprechen; zum anderen wird versucht, Nawalny und seine Anhänger schlecht zu reden.

In Musikclips wird den Jungen geraten, sich von Protesten fernzuhalten: "Lass die Finger von Politik, Kleiner, geh lieber Mathe lernen", fordert etwa eine Sängerin (SPIEGEL ONLINE).

"Lächerlich" nennt Michail solche Versuche. "Das zeigt, wie weit sich die Staatsmacht von uns entfernt hat." Aber auch Schulen und Universitäten werden eingespannt, wie das Beispiel Wladimir zeigt: