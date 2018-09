Food

Kalter Hund, Hackepeter, Halver Hahn: Deutsche Gerichte haben sonderbare Namen. Kennst du sie?

Wer hat sich diese Namen ausgedacht?

Essen ist toll. Da können wir uns mit den Meisten drauf einigen. Umso frustrierender ist es, wenn man im Urlaub auf die Speisekarte des Restaurants blickt und kein Wort versteht. In Italien: Was ist Cozze? Und was landet auf dem Teller, wenn ich in Frankreich Bouillabaise bestelle?