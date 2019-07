Inklusion ist das nicht. Das ist schon allein deshalb Mist, weil meist nur ein Begleiter mitkommen darf. Wenn ich mit einer Gruppe Freunden feiern will, stehen die also woanders. Bei den Fußgängern wollen ja auch manche lieber an der Bar stehen, andere wollen in die erste Reihe und wieder andere möchten einen Sitzplatz auf den Rängen. All das können sie selbst entscheiden – genau wie die Frage, ob sie im Raucher- oder Nichtraucherberech sein wollen, für Alkoholiker gibt es in vielen Stadien einen Bereich ohne Alkohol, es gibt Fankurven und Kinderbereiche.

Als Rollstuhlfahrer wirst du hingegen auf ein Merkmal reduziert und musst in 'deinen' Bereich. Ich setze mich gerne darüber hinweg. Ich gehe nicht auf ein Konzert, um in der Ferne auf der Tribüne zu sitzen, da kann ich mir auch die DVD kaufen. Ich will das Konzert fühlen und in der Menge mittanzen."

Wie reagieren die Securities und Bands, wenn sie dich in der Menge sehen?

Kürzlich beim Konzert der Interrupters wollte ich in den Innenraum und das Konzert wurde gestoppt, weil mir ein Sicherheitsmann den Zugang versperrte. Die Band nahm wohl irritiert an, ich müsste gerettet werden. Die Sängerin hielt mir sogar das Mikro hin und ich rief so etwas wie 'They don’t let me dance...'.