bento: Wie ist es, wenn du heute den Menschen begegnest, die dich damals fertig gemacht haben?

Riccardo: Wenn ich in meine Heimatstadt reise, werde ich gefeiert wie ein Nationalheld. Das ist ein tolles Gefühl. Aber ich weiß, dass die Leute nicht so mit mir umgehen würden, wenn ich in der Stadt geblieben und ein Englischlehrer geworden wäre, der in Glitzeranzügen ihre Kinder unterrichtet.

Bisher haben sich nur zwei Leute bei mir entschuldigt, obwohl sehr viele involviert waren und mir schlimme Dinge angetan haben.

Manchmal kommt jemand von früher zu mir und sagt sowas wie "Hey Riccardo, ich finde es so toll, was du alles erreicht hast. Früher habe ich dich für 'ne dumme Schwuchtel gehalten." Ich weiß nicht, in was für einer Welt die leben – aber für mich ist das kein Kompliment. Das ist aber auch etwas, das mich am Boden hält. Solange ich solche Erfahrungen mache, vergesse ich nie, wofür ich meine Stimme einsetzen möchte: Für eine offene Gesellschaft, in der jeder akzeptiert wird, wie er ist.

bento: Und dafür ist Instagram, das mit seinen Beauty-Filtern als oberflächlichstes Netzwerk gilt, die richtige Plattform?

Riccardo: Viele denken, dass ernste Themen nichts auf Instagram zu suchen haben, aber mir ist das trotzdem wichtig. Wenn meine Follower ein Bild liken, weil sie meine Haare schön finden, ist es ja umso besser, wenn darunter noch etwas gegen Homophobie oder Rassismus steht. Aber wenn alles nur ernst wäre, würden sich viel weniger Menschen für mein Profil interessieren.