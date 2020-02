Ricarda, du hast gefordert, dass Menschen, deren Heimat durch den Klimawandel unbewohnbar wird, in Europa eine Staatsbürgerschaft angeboten bekommen. Was geschah dann?



Ich bin Freitagmorgen aufgewacht und habe gesehen, dass auf meinem Handy sehr viele Nachrichten waren. Die dpa hatte meine Aussage verbreitet und viele Medien haben sie aufgegriffen. Das hat mich zunächst gefreut, da ich es extrem wichtig finde, dass wir eine Debatte über die Folgen der menschengemachten Klimakatastrophe führen.

Doch dann habe ich schnell gemerkt, dass die Artikel offenbar auch in rechten Gruppen auf sozialen Netzwerken geteilt wurden. Daraufhin wurde ich systematisch angegriffen, beleidigt und bedroht.

Was waren die schlimmsten Dinge, die dir geschrieben wurden?

Von "harmlosen" Sachen wie "Such dir mal einen Job", bis zu heftigsten Beleidigungen gegen meinen Körper oder mich als Frau. Es gipfelte in Aussagen, dass man mich "Hure mit Säure entstellen und in einem Kerker anketten" sollte, bis ich "lebendig verfaule".

In ihrem Facebook-Post beschrieb sie diesen Tag: