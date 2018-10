1 Was ist während der Fahrt passiert?

Der Prototyp rammte in einem U-Bahnhof in Duisburg die Kante des Bahnsteiges, weil das Gefährt zu breit war. Die Rheinbahn hatte nicht einkalkuliert, dass die Haltestellen in Duisburg enger gebaut sind, als in Düsseldorf. (Rheinische Post) Es sind nur sechs Zentimeter, die fehlen – aber die Bahn am regulären Einfahren hindern. (Aachener Nachrichten)