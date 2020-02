Warum wählen junge Franzosen die Rechtsextremen?

Sie erhoffen sich von Marine Le Pen und ihrer Partei zum einen eine Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Denn die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich gehört zu einer der höchsten in Europa. Jeder vierte junge Mensch dort hat keine Arbeit. Zum anderen beeinflussen die Terroranschläge vom 13. November in Paris die Regionalwahlen. Die Rechtsextremen haben davon so stark profitiert wie keine andere Partei. Angst ist ihr Nährboden.