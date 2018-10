In einem Beitrag des Magazins Monitor ist zu sehen, wie drei von ihnen am 1. September gemeinsam mit führenden AfD-Mitgliedern wie Björn Höcke an einem Trauermarsch teilnahmen.

Was wir bislang über die Gruppe "Revolution Chemnitz" wissen:

Wie die "ZEIT" berichtet, hat der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, Christian K., am Abend des 10. September eine Chatgruppe über den Messengerdienst Telegram gegründet.

Der Name der Gruppe: "Revolution Chemnitz". K. lud sieben weitere Personen ein und schwor die Mitglieder ein, "die Geschichte Deutschlands zu ändern".

K.s Vorbild soll der "Zeit" zufolge die rechte Terrorgruppe "NSU" gewesen sein. K. soll betont haben, der NSU wirke doch nur wie eine "Kindergartenvorschulgruppe".