Diese Frau wurde zur Fußballerin des Jahres gekürt – und bekam direkt einen sexistischen Spruch ab

Zwei Fragen, zwei Antworten

Der "Ballon d'Or" gilt als der wichtigste Preis im Fußball. Jedes Jahr wird die Auszeichnung in Frankreich an den besten Spieler der Welt vergeben. Während in den verganenen Jahren nur Männer ausgezeichnet wurden, gab es in diesem Jahr eine neue Kategorie, welche die beste Spielerin der Welt kürt. Gewonnen hat die 23-jährige Norwegerin Ada Hegerberg, die für Olympique Lyon spielt. Der neue Preis ist ein wichtiges Zeichen für Spielerinnen in der ganzen Welt. Doch was direkt nach ihrer Dankesrede geschah, zeigt, dass es trotzdem noch viel zu tun gibt.

Was ist passiert?

Der französische DJ Martin Solveig moderierte in diesem Jahr die Gala. Nachdem Ada Hegerberg den Preis entgegengenommen hatte, interviewte Solveig sie kurz. Doch statt sie nach ihren Gefühlen oder fußballerischen Fähigkeiten zu befragen, wollte er wissen, ob sie twerken könne.

Hegerberg reagierte kühl: Ihr fiel das Strahlen aus dem Gesicht, sie antwortete trocken mit "Nein" und verließ die Bühne. Im Publikum konnte man deutlich ein Raunen hören.