Zu. Wenig. Tränen! Die besten Reaktionen zum Bachelor-Besuch bei "Sylvies Dessous Models"

Am Mittwochabend lief auf RTL die zweite von drei Folgen "Sylvies Dessous Models". Gewisse Parallelen zu "Germany's Next Topmodel" sind ja schon letzte Woche aufgefallen (bento). Und auch dieses Mal kam die Aufgabe den Zuschauern sehr bekannt vor: Es gab ein Umstyling und die Kandidatinnen mussten mit einem männlichen Model – Ex-Bachelor Sebastian Pannek – "sexy" shooten. Aber hier lief es ein bisschen anders – wie die Reaktionen bei Twitter zeigen.

Das sind die besten Tweets zur zweiten Folge "Sylvies Dessous Models":

Das große Umstyling ist das Highlight jeder "Germanys Next Topmodel"-Staffel. Selten sieht man so viele Emotionen bei den Models. Bei "Sylvies Dessous Models" fiel das sogenannte "Style Make Over" allerdings ein bisschen spärlicher aus...

Viel. Zu. Wenig. Tränen! Skandal!