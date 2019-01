Während der Ausbildung oder des Studiums ist das Konto meist vor allem eines: ziemlich leer. Aber was wäre, wenn statt des Minus dort ein fettes Plus stünde? Wir haben junge Menschen auf der Straße gefragt, was sie machen würden, wenn sie im Monat 1000 Euro mehr zur Verfügung hätten: einen alten VW-Bulli oder eine Gitarre kaufen, die Eltern finanziell entlasten oder öfter im Bio-Laden einkaufen. Teste deine Menschenkenntnis und rate, was diese jungen Leute geantwortet haben.