Haha

Du warst an Silvester im Supermarkt? Dann fühlst du diese Tweets bestimmt

Die witzigsten Tweets aus den Schlangen an der Kasse.

Du nimmst das Pizza-Baguette aus dem Ofen, beißt sofort rein – und verbrennst dir den Gaumen. Du kaufst dir die Nikes eineinhalb Größen zu klein, weil es das letzte Paar zu diesem Preis im Laden war – und trägst sie nur zwei Mal, weil sie so drücken.

Du kennst diese Momente. Du machst etwas, und weißt eigentlich schon vorher: eine ganz, ganz dumme Idee.

In diese Kategorie fällt auch: an Silvester noch schnell in den Supermarkt gehen, ein paar Flaschen Sekt und Zutaten fürs Raclette, das Fondue oder die Pizza kaufen.



Haha. Noch schnell? Vergiss es.

Auch wenn du es zuvor verdrängt hast: Spätestens, wenn du deinen Fuß über die Schwelle des Edeka oder Rewe setzt, die Massen in ihren halbnassen Jacken erblickst und erschnupperst, fällt es dir wieder ein. An Silvester einzukaufen ist schlimmer als an jedem anderen Tag im Jahr.

Aber, damit du dich nicht schlecht fühlst, weil du es mal wieder getan hast:

Wir haben die witzigsten Supermarkt-Tweets aus dem Silvester-Chaos gesammelt, die zeigen – nicht nur du hattest diese geniale Idee.

Kein Haustierfutter mehr daheim? Silvester ist sicherlich der richtige Zeitpunkt, die Vorräte aufzufüllen.