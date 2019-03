Streaming

Die ultimative "Game of Thrones"-Zusammenfassung: Das ist in den ersten sieben Staffeln passiert

Der "schnelle" Rückblick.

Am 14. April 2019 startet die achte und finale Staffel von "Game of Thrones". Dann schließen sich – hoffentlich – all die Fäden, die in den vergangenen acht Jahren und sieben Staffeln immer wieder aufgedröselt wurden. Und dann steht auch fest, ob – und wenn ja – wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzt. Oder ob es ihn überhaupt noch geben wird.

Von den Charakteren, die 2011 schon in der ersten Staffel zu sehen waren, sind nur noch wenige übrig. Daenerys Targaryen könnte auf einen Sieg hoffen, oder Jon Schnee, vielleicht sogar Tyrion Lannister.

Aber was genau war eigentlich los bei "Game of Thrones"? Dieser Recap fasst Staffel 1 bis 7 noch mal im Schnelldurchlauf zusammen: