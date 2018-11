Streaming

"Ghostbusters 3" soll kommen – inklusive Bill Murray!

Was wir schon über die Rückkehr des Kultfilms wissen.

Vier Typen ziehen sich graue Overalls an, schnallen sich einen komischen Rucksack auf den Rücken und gehen in New York mit dummen Sprüchen auf Geisterjagd. Mit diesem einfachen Rezept entstand 1984 der Kultfilm "Ghostbusters", fünf Jahre später folgte der zweite Teil.

Dann war es lange Jahre ruhig, die Hauptdarsteller wurden älter. Doch nun soll tatsächlich "Ghostbusters 3" mit der Originalcrew kommen.

Das hat zumindest einer der alten Hauptdarsteller, Dan Aykroyd, in einem Interview angedeutet.

1 Was ist geplant?

Dan Aykroyd hatte damals den Wissenschaftler Ray Stantz gespielt und das Drehbuch zu den alten Filmen geschrieben. In den 1990ern hatte er sich an ein neues Drehbuch gesetzt, "Ghostbusters: Hellbent". Allerdings wurde das nie verwirklicht, 2014 starb zudem Harold Ramis, Darsteller von Egon Spengler.

Nun war Dan Aykroyd in der Talkshow "The Big Interview with Dan Rather" zu Gast – und bestätigte, dass die Arbeiten zum dritten Teil wieder aufgenommen wurden. Derzeit würde am Drehbuch gefeilt. (Comicbook.com)