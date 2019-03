Höher, schneller, besser und am wenn möglich alles auf einmal: Im Alltag erleben viele von uns den ständigen Druck, alles besonders gut zu machen – ob im Job, in der Beziehung oder mit der Familie. Ganz schön anstrengend.

Da kann es sehr gut tun, sich ab und zu mal von der Selbstoptimierungs-Mentalität zu verabschieden und sich einfach so zu akzeptieren, wie man eben ist: weit weg von perfekt, nicht immer erfolgreich und manchmal faul. Schade nur, dass diese Eigenschaften in der Popkultur nicht so häufig vorkommen – besonders Hollywoodfilme sind meist actionreich, haben großartige Heldinnen und zeigen ein aufregendes Leben. Wie wäre es also, wenn man ihnen etwas Motivation abzapfen würde?

Catch me if you want #WenigEhrgeizFilme

Moment, ich muss mal eben in den Terminkalender schauen... Nope, diese Woche sieht schlecht aus.

Moment, ich muss mal eben in den Terminkalender schauen... Nope, diese Woche sieht schlecht aus.

Mir egal was du letzten Sommer getan hast #WenigEhrgeizFilme