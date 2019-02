Welche Nebenwirkungen kann es geben, wenn ich die Pille durchnehme?

Starke Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Übelkeit: Viele Frauen spüren fiese Nebenwirkungen der Pille – auch, wenn sie ganz klassisch mit Unterbrechung eingenommen wird. Bald soll im Beipackzettel sogar vor einem möglichen mögliches Suizidrisiko infolge von Depressionen gewarnt werden (Süddeutsche). Wie sieht es mit diesen Risiken aus, wenn man gar keine Pause macht?

"Manchmal ist es so, dass die klassischen Nebenwirkungen weniger stark auftreten, weil man nicht das ständige Absetzen und Wiedereinnehmen hat“, sagt Henes. "Der Hormonspiegel wird in einem Langzyklus stabiler gehalten, was in dieser Hinsicht Vorteile haben kann." Allerdings kommen vielleicht andere Nebenwirkungen dazu – vor allem, wenn man gerade erst anfängt, die Pille länger zu nehmen. "Der Körper muss sich an die neue Hormondosis gewöhnen, das kann vor allem bei jungen Frauen zu Zwischenblutungen führen."