Für mich ist der Hype trotzdem vorbei.

"Harry Potter" ist heute so etwas wie ein alter Schulfreund für mich: Ich sehe ihn seltener, aber freue mich immer, wenn ich ihn mal wieder treffe.

Mit den "Phantastische Tierwesen"-Filmen kann ich dagegen gar nichts anfangen.

So viel vorweg: Ich will hier nicht die Filme in ihrer Qualität bewerten. Schließlich weiß ich wie jeder andere gar nicht, wo die Reihe hinführt.

Ich will aber erklären, warum "Phantastische Tierwesen" bei mir nie so einen Hype entfachen wird, wie es die Originalgeschichte damals tat. Und das hat fünf Gründe.

1 Weil die Geschichte für mich erfunden wirkt

Die Harry-Potter-Saga war immer fiktiv – und wirkte gleichzeitig real. So, als hätte Joanne K. Rowling durch ein Fenster in eine tatsächlich existierende Parallelwelt geschaut, und alles, was sie danach tun musste, war, diese Welt auf Papier zu bannen.