Was ist passiert?

Das wollten wir eigentlich die Elftklässler selbst fragen – weil die Schule aber keine Daten weitergeben darf, hat an Stelle der Schülerinnen und Schüler der Schulleiter Udo Cronshagen bento erklärt, wie das Theaterstück zustande kam: "Danke dafür, AfD" sei von einer Theatergruppe aus etwa 15 Schülern des elften Jahrgangs selbstständig erarbeitet worden. Die Schüler hätten dafür Äußerungen, Tweets und Posts von diversen AfD-Politikerinnen und Politikern angeschaut und analysiert.

In dem Stück befassen sich die Schüler zum Beispiel mit der Entwicklung des Hashtags #schießbefehl (Neue OZ). Die damalige AfD-Chefin Frauke Petry forderte 2016 in einem Interview, dass Polizisten beim illegalen Grenzübertritt von Flüchtlingen notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen sollten. So stehe es im Gesetz. (Spiegel Online)