"Du Giraffenaffe": Ex-Polizisten bepöbeln Pärchen mit rassistischen Beleidigungen

Dann wurde es handgreiflich.

In Sangerhausen in Sachsen-Anhalt sollen zwei pensionierte Polizeibeamte an einem rassistischen Übergriff auf eine Deutsche und ihren Freund aus Gambia beteiligt gewesen sein. Am Rande einer Polizeiparty sollen sie das Paar erst beleidigt, später auch geschlagen haben. Nun ermitteln Beamte gegen ihre Ex-Kollegen.

Was war passiert?

Polizisten aus Sangerhausen hatten sich am Freitag zu einer Feier in einer Gaststätte im Stadtzentrum getroffen. Auch die beiden pensionierten Kollegen waren anwesend, teilte die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd am Sonntagnachmittag mit.

Vor der Gaststätte sollen die beiden das vorbeikommende Pärchen – eine 23-jährige Deutsche und einen 18-jährigen Gambier – beleidigt haben. Im internen Polizeibericht steht, die Männer hätten die Frau als "Negerhure" beschimpft. Als das Pärchen später am Abend erneut an der Gaststätte vorbeikam, wurden sie als "Giraffenaffe" und "Kanakenfotze" beschimpft. (Mitteldeutsche Zeitung)



Daraufhin sei die Lage eskaliert. Einer der Ex-Polizisten soll die Frau ins Gesicht geschlagen haben. "Als sie am Boden lag, wurde ihr Kopf noch dreimal auf das Pflaster geschlagen", heiße es in dem Bericht. "Dann ließ der Täter ab. Beide Tatverdächtige entfernten sich vom Tatort."

Wie geht es weiter?