3 Was sagt das österreichische Innenministerium zu den Vorwürfen?

Am Montagabend veröffentlichte das Innenministerium eine Stellungnahme. Darin erklärt es, man habe mit dem Schreiben einen "einheitlicheren Auftritt der Polizei und des Innenministeriums in bestimmten Bereichen der Medienarbeit" anregen wollen. (SPIEGEL ONLINE)

Des Weiteren greifen die Anregungen zur Informationssperre auf die jahrelangen Erfahrungen der Kommunikationsmitarbeiter im österreichischen Innenministerium zurück. (Süddeutsche Zeitung)

Außerdem stehe in der E-Mail, dass die Polizeidirektionen mehr zu Sexualdelikten informieren sollen.

4 Gab es zuvor Kritik am Innenministerium?

Ja. Der Innenminister Herbert Kickl gehört der FPÖ an. Die rechtspopulistische Partei in Österreich ist mehrfach Journalisten angegangen und übt Kritik am öffentlich-rechtlichen Sender ORF. Beobachter warnen, dass die FPÖ zukünftig möglicherweise in die Pressefreiheit in Österreich eingreifen könnte.