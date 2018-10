Einem Insassen kurz die Fußfessel abnehmen, während die Gefängnistür offen ist – was soll dabei schon schiefgehen? Wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, nutzt man sie natürlich auch – so auch ein Häftling aus Österreich. Denn er trat am Montag kurzerhand die Flucht durch die offen stehende Tür an.