Kaum ein Land der EU ist derzeit so spannend wie Österreich: Die gängigen Flüchtlingsrouten vom Mittelmeer nach Nordeuropa verlaufen quer durch das Alpenland. Trotzdem schloss das Land seine Grenzen und verschärfte die Asylgesetze. Die Parteien in Wien reagieren damit auch auf den Vormarsch der rechtspopulistischen FPÖ.



Wie stehen junge Österreicher gerade zu ihrem Land – und was darin passiert? Unser Autor hat mit ihnen gesprochen: