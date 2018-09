Gerechtigkeit

CDU will Koalition mit der AfD in Sachsen nicht ausschließen

Vier Fragen und vier Antworten

Was ist passiert?

Der neue Fraktionsvorsitzende der CDU in Sachsen möchte eine Koalition mit der AfD nicht ausschließen. "Das werden Sie jetzt von mir in dieser Form auch nicht hören", sagte Christian Hartmann am Mittwoch in einem Interview des Radiosenders MDR Sachsen auf eine entsprechende Frage.

Seine Haltung begründete Hartmann mit dem "Respekt vor den Wählerinnen und Wählern". Koalitionsdebatten nannte er "Kaffeesatzleserei". Die AfD bezeichnete Hartmann als politischen Hauptwettbewerber der CDU.



Wer ist Christian Hartmann?

Hartmann war am Dienstag zum Nachfolger von Frank Kupfer als Fraktionschef gewählt worden.

Kupfer war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.



Hartmann, 44, hatte sich dabei gegen Geert Mackenroth durchgesetzt.

Mackenroth war vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer als Kandidat vorgeschlagen worden.

Warum ist das wichtig?

In Sachsen wird erst am 1. September gewählt. Geht man von aktuellen Umfragen aus, könnte es passieren, dass die CDU sich zwischen Linken und der AfD als Koalitionspartner entscheiden muss. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich deshalb bereits offen für eine Koalition mit den Linken gezeigt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fand den Vorstoß gar nicht gut, widersprach Günther auf Twitter.