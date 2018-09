Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner besuchte am 08.08.2018 die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald (Deutschlandfunk). Angeblich, um sich zu informieren. Doch der 08.08. ist in der rechten Szene ein besonderes Datum – die Zahlenkombination 88 gilt unter Neonazis als Chiffre für "Heil Hitler", die 18 für Adolf Hitler.

Insgesamt stiegen die Besucherzahlen der KZ-Gedenkstätten in Deutschland in den vergangenen Jahren stark an, zeigt eine aktuelle Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das an sich ist zunächst nicht bedenklich, sondern eigentlich eher erfreulich.

Besucherinnen und Besucher setzen sich mit der Nazizeit auseinander. Sie sehen, auf welche grausame Art und Weise Millionen Menschen umgebracht wurden. Von Menschen, die meinten, sie könnten über den Wert anderer Menschen entscheiden. Das schafft Geschichtsbewusstsein und kann lehrreich sein.