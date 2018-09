Sind weitere Details zu den Plänen bekannt?

Moon Jae In äußerte sich nicht weiter zum Vorhaben, Südkoreas Sportminister Do Jong Hwan hatte jedoch bereits vor einigen Tagen Interesse bekundet. "Es ist ein Vorschlag, die Spiele in Seoul und Pjöngjang stattfinden zu lassen", sagte er vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Japan und China.