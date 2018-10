Today

Feine Sahne Fischfilet: Bauhaus in Dessau entschuldigt sich für Absage – aber nicht so richtig

Die Chronologie der Ereignisse rund um das geplante Konzert

Das Hin und Her um das Konzert von Feine Sahne Fischfilet in Dessau geht weiter. Jetzt hat sich auch das Bauhaus bei der Band entschuldigt. Ein Konzert soll es in der Einrichtung trotzdem nicht geben.

Was ist passiert?

Wie die Stiftung Bauhaus mitteilte, bedauere man, die Öffentlichkeit enttäuscht und das Bauhaus als unpolitisch dargestellt zu haben. Man habe Neonazis, die wegen des Konzerts der Punkband mobil gemacht haben, keine Plattform geben wollen. Nun sei aber genau das Gegenteil passiert. (MDR) Die Direktorin des Bauhauses, Claudia Perren, erklärte:

"Seitdem ich die Leitung der Stiftung Bauhaus Dessau übernommen habe, war es mir wichtig in der Programmarbeit zu zeigen, dass wir ein internationaler, offener und transparenter Ort gesellschaftlicher Debatten im Sinne des historischen Bauhauses sind. Dies impliziert eine deutliche Abgrenzung zu Neonazis."



Man könnte nun also davon ausgehen, dass die Stiftung das Konzert in ihrem Räumlichkeiten doch erlaubt. Aber nein: Das Konzert von Feine Sahne Fischfilet soll trotzdem nicht stattfinden. Stattdessen will man eine öffentliche Debatte darüber zu führen, wie man sich heute für eine offene Gesellschaft und gegen Ausgrenzung engagieren kann.